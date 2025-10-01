Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Sem espaço
Opinião

Será Kike Olivera um novo Arezo no Grêmio?

Jogador não quer mais permanecer em Porto Alegre

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS