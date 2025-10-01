Será Kike Olivera um novo Arezo no Grêmio?

Kike Olivera perdeu espaço no Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Nesta quarta-feira (1º) surgiu a notícia trazida pelo nosso repórter Bruno Flores que Kike Oliveira não quer mais permanecer em Porto Alegre, isso porque, segundo ele, não está jogando o que gostaria. E quando eu falo jogando, você, leitor, pode pensar que seja pelo desempenho, afinal, o jogador não está em boa fase. Mas não, seu descontentamento é pela quantidade de jogos.

Desde a sua chegada ao Grêmio, o atacante se mostrou bastante “fominha” e comemorou que o calendário brasileiro era intenso, com dois jogos por semana. O problema é que em campo, essa marra toda não se justifica. Não existe nenhuma injustiça em Mano Menezes tirá-lo do time titular.

Kike Olivera perdeu espaço única e exclusivamente pelo que entrega em campo. Seu desempenho ficou longe do que o torcedor gremista espera. Não sei vocês, mas me irrita demais essa nova geração de jogadores mimados. Principalmente estes que não são capazes de pouquinho de autocrítica.

É uma história muito semelhante à de Arezo, a diferença é que no início o centroavante realmente não recebeu tantas oportunidades assim e quando foi acionado, não correspondeu à altura. Insistiu tanto que o Grêmio se viu obrigado a liberar o jogador, o que muito provavelmente ali na frente pode acontecer com o Kike Oliveira.

Como fica o clube em situações assim? Quando se faz um investimento pesado, como o de Cristian, por exemplo. Foram 4,5 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos, com contrato até o fim de 2027. É inacreditável como os clubes estão cada vez mais reféns dos jogadores.