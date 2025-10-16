Qual Grêmio vamos ver nessa retomada?

Grêmio encara o São Paulo em casa nesta quinta. Duda Fortes / Agencia RBS

O jogo contra o São Paulo nesta quinta-feira (16), na Arena, será fundamental para que tenhamos algumas respostas sobre a real evolução do Grêmio. De fato, melhoramos nosso desempenho nas últimas partidas após a chegada dos reforços.

O Gre-Nal foi o melhor jogo. Claro que ele sempre vai ser um caso à parte, por se tratar da maior rivalidade desse país. Mas depois desse episódio, tivemos mais algumas partidas com uma postura interessante.

Contra o Botafogo, encontramos dificuldades, mas foi um Grêmio que conseguiu se impor e buscar ao menos o empate. Diante do Vitória, fizemos o dever de casa, mesmo não jogando tão bem. Já as partidas contra Santos e Bragantino, a postura foi boa, mas os erros de arbitragem nos prejudicaram muito.

Por isso, encaro a partida contra o São Paulo como fundamental para obtermos respostas. Será contra um grande adversário, que também tem suas limitações, mas briga pelas mesmas coisas que nós na competição. O tricolor paulista tem cinco pontos a mais na tabela, é verdade, mas se vencermos essa distância já diminui.

Provável time

Para esse confronto, Mano poderá contar com vários jogadores que estavam no DM: Cuéllar, Marcos Rocha e Carlos Vinícius já darão outra cara para o time.

Amuzu deve ganhar a posição de Pavon no ataque pelo lado esquerdo — pelo menos foi assim no jogo treino contra o Brasil de Pelotas. O belga entrou muito bem contra o Vitória e tem se mostrado eficiente. Gosto da ideia de dar uma oportunidade no time titular.

Do lado direito, Alysson. Acho que temos tudo pra fazer um bom jogo e garantir os três pontos na nossa casa.