O Grêmio precisa parar Kike Olivera

A direção precisa agir sobre isso. Jeff Botega / Agencia RBS

Vamos combinar que a nossa paciência com o uruguaio já estava bem curta. Pois bem, Cristian Olivera resolveu dar mais uma entrevista a uma rádio uruguaia e entre várias coisas, falou sobre o seu sonho de jogar no Nacional do Uruguai. Até aí, ok. O problema foi que ele revelou estar conversando sobre essa possibilidade para o ano que vem.

Ou seja, quando eu disse aqui que o Kike estava tomando o mesmo rumo que Arezo no Grêmio, não foi por acaso. Virou mania, curiosamente, entre os uruguaios falar com a imprensa local e nitidamente forçar uma barra, afinal, já existem exemplos que deram certo.

A direção precisa agir sobre isso. Kike tem contrato conosco até 2027, o clube pagou US$ 4,5 milhões por sua contratação. É inadmissível que mais um jogador tenha esse tipo de comportamento por simplesmente não aceitar que perdeu espaço no time. Virou bagunça.

Mano em alta

Tivemos o privilégio de bater um papo por mais de meia hora com o volante Arthur, o material vai ao ar ao longo da programação da Rádio Gaúcha e Zero Hora e, entre vários assuntos, Arthur rasgou elogios ao técnico Mano Menezes. Disse que já sabia que o treinador era de alto nível, mas que se surpreendeu ainda mais.

Deu a entender que Mano, além de entender os jogadores, ainda agrega muito conhecimento tático que realmente reflete para o time em campo. Confesso que as palavras de Arthur me fizeram até mesmo pensar sobre uma possível permanência de Mano Menezes para o ano que vem.