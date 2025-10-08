O Grêmio pode sonhar com vaga na Libertadores

Tricolor está a cinco ponto de um possível G-8. Divulgação / Twitter Conmebol

Meu colega Vini Moura levantou uma bola no Sem Filtro essa semana. Para ele, algum time gaúcho vai garantir vaga na pré-Libertadores. E o pior de tudo é que eu não acho tanta loucura assim.

Claro que nas condições atuais, com G-6, é praticamente impossível. O Grêmio, por exemplo, está 10 pontos atrás. Mas se virar um G-8, a coisa muda de figura, e a distância já diminui para cinco pontinhos.

Porém, para ser G-8, Palmeiras ou Flamengo precisam ganhar a Libertadores e o Cruzeiro ou Fluminense (clubes que estão dentro do G-8) a Copa do Brasil. Pode acontecer.

Não acho um cenário tão improvável assim. Uma coisa é certa, o futebol é maravilhoso. Até semana passada o Vini estava com medo de rebaixamento e hoje já sonha com Libertadores. O torcedor é a alma desse esporte!

Marlon nosso

Em meio a tantas polêmicas na semana, até esqueci de comentar sobre o reforço Marlon. O lateral bateu as 25 partidas estipuladas em contrato com o Cruzeiro, e o Tricolor terá obrigação de compra. Gosto muito desse jogador.

Primeiro que ele sempre quis estar aqui e isso me agrada muito. Valorizo demais o jogador que gosta de vestir nossas cores. Segundo, resolveu um problema da lateral-esquerda, vem jogando muito bem, principalmente depois da chegada do Willian.