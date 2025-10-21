Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Jogo ruim
O Grêmio "estraga semana" voltou

Tricolor que jogou em Salvador lembrou aquele do primeiro semestre. Passivo, sem nenhuma atitude, criação, nada

