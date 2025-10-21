O Grêmio "estraga semana" voltou

Grêmio de Mano Menezes foi goleado pelo Bahia em Salvador. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Quem não começou a segunda-feira com ranço de tudo depois da goleada sofrida pro Bahia no final de semana, começou errado. É impressionante como o Grêmio consegue ser uma montanha-russa de emoções.

Semana passada estava comemorando a boa atuação diante do São Paulo e pensando em sonhar um pouco mais alto no Brasileirão. Pois bem, o Grêmio que jogou em Salvador lembrou aquele do primeiro semestre. Passivo, sem nenhuma atitude, criação, nada.

Tudo bem que tomar um gol com menos de cinco minutos acaba com qualquer estratégia, mas a verdade é que o resultado foi justo diante do que produzimos, infelizmente. E aí eu fico me perguntando por qual motivo fomos tão abaixo nessa partida e eu acredito que Arthur faz toda diferença entre os 11.

Bastou sair de combate para que o Grêmio vire um time comum, abaixo da crítica. Não produzimos absolutamente nada. Claro que do outro lado também tem um adversário de qualidade, mas o que eu vi na Fonte Nova foi um time totalmente apático, parecia que a bola queimava no pé de todo mundo. Nada funcionou.

Bom, é uma derrota pra acordar, daquelas que freia qualquer tipo de empolgação. Agora temos uma semana de trabalho até o próximo confronto, diante do Juventude, na Arena.