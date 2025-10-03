O Grêmio está fazendo campanha

Entendo a frustração do torcedor pelo empate do Santos no finalzinho do jogo. Estávamos conquistando três pontos que nos deixariam confortáveis na tabela do Brasileirão e nos fariam sonhar um pouco mais alto.
Mas é preciso entender o contexto. Estávamos completamente desfalcados dos principais reforços e, mesmo assim, fizemos um bom enfrentamento.
Há mais ou menos um mês a gente via um time com extremas dificuldades em marcar gols. Agora, além de engatar quatro jogos sem derrota, fizemos oito gols contra Internacional, Botafogo, Vitória e Santos.
O Tricolor, finalmente, está fazendo campanha. No returno, somos o sexto colocado. A equipe claramente evoluiu. Agora é concentrar todas as fichas no Bragantino para trazer quatro pontos desses dois jogos em São Paulo.
Diferente dos nossos concorrentes, vejo que nós estamos crescendo na hora certa. Vamos ter o acréscimo de Marcos Rocha para a partida deste sábado (4). A entrega tem que ser máxima pra ir para a data Fifa sonhando um pouco mais.
Sobre as eleições do Grêmio
A chapa 2 lançou oficialmente a candidatura de Odorico Roman à presidência do clube após a desistência de Marcelo Marques. Odorico participou da última eleição e foi derrotado por Alberto Guerra.
Trata-se de um dirigente vencedor, que esteve presente na campanha da Copa do Brasil de 2016 e Libertadores de 2017. Acredito que a disputa deva ficar entre ele e Paulo Caleffi, que também já lançou a sua candidatura.
Penso que o conselho de administração de ambos pode contribuir muito para definir um vencedor.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.