O Grêmio está fazendo campanha

Entendo a frustração do torcedor pelo empate do Santos no finalzinho do jogo. Estávamos conquistando três pontos que nos deixariam confortáveis na tabela do Brasileirão e nos fariam sonhar um pouco mais alto.

Mas é preciso entender o contexto. Estávamos completamente desfalcados dos principais reforços e, mesmo assim, fizemos um bom enfrentamento.

Há mais ou menos um mês a gente via um time com extremas dificuldades em marcar gols. Agora, além de engatar quatro jogos sem derrota, fizemos oito gols contra Internacional, Botafogo, Vitória e Santos.

O Tricolor, finalmente, está fazendo campanha. No returno, somos o sexto colocado. A equipe claramente evoluiu. Agora é concentrar todas as fichas no Bragantino para trazer quatro pontos desses dois jogos em São Paulo.

Diferente dos nossos concorrentes, vejo que nós estamos crescendo na hora certa. Vamos ter o acréscimo de Marcos Rocha para a partida deste sábado (4). A entrega tem que ser máxima pra ir para a data Fifa sonhando um pouco mais.

Sobre as eleições do Grêmio

A chapa 2 lançou oficialmente a candidatura de Odorico Roman à presidência do clube após a desistência de Marcelo Marques. Odorico participou da última eleição e foi derrotado por Alberto Guerra.

Trata-se de um dirigente vencedor, que esteve presente na campanha da Copa do Brasil de 2016 e Libertadores de 2017. Acredito que a disputa deva ficar entre ele e Paulo Caleffi, que também já lançou a sua candidatura.

Penso que o conselho de administração de ambos pode contribuir muito para definir um vencedor.