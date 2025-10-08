O Grêmio está certo em berrar

Grêmio reclama um pênalti no Gre-Nal do primeiro turno do Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

Vejo muita gente classificando as reclamações sobre os erros grotescos que tivemos de arbitragem como “chororô”, primeiro porque, óbvio, não é com o seu time. Se ainda tivéssemos algo aqui ou ali, até vai. Mas o Grêmio, sem dúvida alguma, é um dos clubes mais prejudicados pelos árbitros nesta temporada.

Infelizmente, 2025 nos tirou pra Cristo. O clube divulgou em suas redes sociais uma espécie de dossiê com 15 erros de arbitragem nas competições nacionais. Claro que alguns são discutíveis, mas muitos deles são cristalinos e reconhecidos até mesmo pela CBF.

O Grêmio está certíssimo em se manifestar de forma contundente, afinal, é a segunda rodada seguida em que os erros são determinantes no resultado e isso, obviamente, incomoda muito, além de prejudicar na tabela.

Felipão participou de uma reunião com a CBF e isso é muito representativo, porém, de nada irá adiantar se a entidade não agir de forma severa. Essa rodada foi um show de incompetência, tanto no nosso jogo, quanto no clássico em São Paulo.

Não sou a favor da teoria da conspiração, não consigo acreditar em armação ou algo do tipo. Mas hoje eu consigo entender quem pensa dessa forma. Também não acredito em união dos clubes. Ninguém vai sentir a dor do outro quando se é beneficiado, infelizmente. Abel Ferreira foi um grande exemplo disso no final de semana. Tem que partir da CBF um projeto efetivo. Está demais.

Não lembro de uma temporada com tantos erros graves por rodada. Está prejudicando o espetáculo e colocando a credibilidade do produto em xeque.

