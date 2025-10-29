O centroavante raiz que faz sucesso no Grêmio

Carlos Vinícius está sempre no lugar certo e na hora certa. Jeff Botega / Agencia RBS

Carlos Vinícius precisou de poucos jogos para ganhar o coração do torcedor. Nas primeiras minutagens, já se via que se tratava de um jogador muito interessado, desses que vestem mesmo a camisa e brigam pela causa.

Certo que em sua carteira de trabalho está escrito CENTROAVANTE, daquele bem raiz, que está sempre no lugar certo, na hora certa. Já na esplanada, antes mesmo do jogo começar, eu conversava com a galera que chegava na Arena e, quando questionados quem faria gol pelo Grêmio, vários citaram o nome de Carlos Vinícius.

Ganhou total a confiança e admiração do torcedor e não pode ser diferente: já são seis gols em sete jogos, sequência igual a de Jardel, goleador histórico do Tricolor.

Vinícius chegou para substituir Braithwaite, que acabou lesionando feio e não joga mais nesta temporada. Apesar dos 15 gols feitos em 2025, o dinamarquês terá trabalho se quiser voltar à titularidade no próximo ano.

O saudoso Cacalo, antigo colunista desse espaço, amava centroavante. Certamente estaria muito feliz com esse início de Carlos Vinícius pelo Grêmio.

Temos centroavante, Cacalo querido!

Reparação histórica

Nesta quarta-feira, a CBF irá corrigir um grande erro do passado. Com um atraso de 35 anos, a comitiva liderada pelo presidente Samir Xaud vai visitar a Arena para entregar a réplica da taça da Supercopa do Brasil, conquistada pelo Grêmio em 1990 e que, até então, nunca havia sido entregue.

Naquela edição, o Tricolor enfrentou o Vasco em jogo de ida e volta. Venceu o primeiro confronto no Olímpico por 2 a 0 e empatou sem gols em São Januário, tornando-se o primeiro campeão da competição.