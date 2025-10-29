Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Goleador
Opinião

O centroavante raiz que faz sucesso no Grêmio

Atacante ganhou confiança e admiração do torcedor: já são seis gols em sete jogos

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS