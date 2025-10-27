O cara que salvou o 2025 do Grêmio

Temporada do Grêmio só não foi pior por causa de Marcelo Marques Jonathan Heckler / Agencia RBS

Duas atitudes de puro amor e gremismo fizeram com que o 2025 do Grêmio não fosse ainda mais trágico. Infelizmente, Marcelo Marques não será mais candidato à presidência do clube, mas suas atitudes salvaram a lavoura.

Primeiro de tudo, a gestão da Arena. Resolveu um problemão que já se arrastava por anos e poderia se estender por tantos outros. Ter autonomia do estádio foi fundamental para que o torcedor voltasse pra casa.

Gramado quase perfeito

Foram poucos jogos desde que assumirmos as rédeas que tiveram menos de 30 mil gremistas empurrando o time. Isso faz toda diferença. Além dos eventos por fora, como o jogo treino e a final do sub-17.

O gramado está quase perfeito, algo que também era um problemão por anos. Iluminação, Wi-Fi, atendimento, bom, o torcedor agora é muito bem tratado dentro da sua casa. Mas além dessa atitude absurda vindo de um torcedor, Marcelo Marques ainda deixou 10 milhões de euros nos cofres do clube pra ajudar na janela de transferências. Janela que foi fundamental pra agregar qualidade ao time.

Do jeito que estávamos, o Grêmio ia sangrar até o final do campeonato lutando pra não cair. A chegada de Arthur, Willian, Noriega, Carlos Vinicius e Balbuena foi uma glória para os treinamentos de Mano Menezes, que conseguiu montar uma equipe mais forte e competitiva.