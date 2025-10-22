Lesões do Grêmio escancaram a dificuldade do clube para contratar

Marcos Rocha deve desfalcar o Grêmio até meio de novembro. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Quando eu brinco com vocês aqui que o torcedore do Grêmio não tem um dia de paz, não é por acaso. A notícia da vez é a lesão muscular de Marcos Rocha, que deve desfalcar o time até meio de novembro.

Péssimo para gente, contratamos justamente pelos desfalques da posição e também por falta de qualidade. João Pedro não joga mais nesta temporada.

Nos resta escolher entre João Lucas e Gustavo Martins. Embora João seja da posição, optaria por Gustavo, mesmo que improvisado. João Lucas, além de todas as lesões que teve, ainda não desembarcou em Porto Alegre, se mostrou inseguro em todas as vezes que vestiu a camisa do Grêmio.

Agora, é uma lástima o azar que estamos tendo em relação as lesões. Quase todas as contratações da última janela de transferências passaram pelo departamento médico.

Benzer o CT

Balbuena não joga mais nesta temporada. Willian tem chances remotas de voltar. Marcos Rocha só pelo fim de novembro. Carlos Vinícius já teve duas lesões. Arthur foi poupado no último jogo justamente pra não estourar.

Mas isso também escancara a prateleira de contratações do Grêmio. Não temos bala na agulha pra contratar jogadores jovens, no auge, que chegam e têm sequência. A janela foi ótima, agregou muita qualidade e precisávamos demais.