Kannemann ainda tem muito crédito com os gremistas

Tenho visto inúmeras críticas a Kannemann depois da partida ruim que ele fez contra o Bahia, tanto da opinião pública, quanto de torcedores nas redes sociais.
Concordo que o argentino não foi nada bem nesse confronto, talvez tenha feito uma das suas piores exibições com a camisa do Grêmio, mas tenho achado os julgamentos um tanto quanto pesados.
Talvez se me falassem há mais ou menos uns dois anos que em 2025 Kannemann seria titular do Grêmio ainda, eu duvidaria. O gringo veio de algumas cirurgias bem complicadas nos últimos anos, inclusive já foi aposentado várias vezes aqui na aldeia, mas o fato é que o argentino ainda tem lenha pra queimar e já provou isso nesta temporada inúmeras vezes.
Sei que o histórico pode pesar um pouco para que as críticas sejam duras, é bem verdade que as vezes ele desfalca o Grêmio pelo seu temperamento forte dentro de campo, sempre tomando um cartão amarelo ou ficando de fora por suspensão. Mas Kannemann é a personificação do gremista em jogo, aquele que deixa tudo dentro das quatro linhas, que volta e meia vai errar como todo ser humano, mas nunca vai pecar por omissão, preguiça ou falta de vontade.
Kannemann entrega sempre tudo o que tem e por isso eu acho que ele ainda tem muito crédito. Quantas boas partidas vimos dele nesta temporada? Não é titular por acaso.
Fui a favor da renovação de contrato e também penso que a transição tem que ser planejada, talvez para a próxima temporada, afinal, trata-se de um zagueiro com seus 34 anos. Wagner Leonardo veio pra isso. Mas penso que o gringo ainda tem bola pra jogar, além de ser uma liderança dentro e fora de campo.
