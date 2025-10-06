Faltou autocrítica para Cristian Olivera

Kike Olivera disse que Mano Menezes o tirou "do nada" do time. Jefferson Botega / Agencia RBS

Outro dia escrevi neste espaço sobre a condição de Cristian Olivera no clube e o quanto me irritava essa geração de jogadores mimados. Pois bem, Kike resolveu falar.

O uruguaio deu uma entrevista para a rádio El Espectador e disse estar chateado com Mano Menezes. Segundo ele, o treinador o tirou do time “do nada”, sem dar explicações e ainda deu a entender que isso aconteceu pela chegada de um novo companheiro.

Não faltaram chances

Fico me perguntando qual a dificuldade de fazer uma autocrítica? Poxa vida. Olivera chegou nesta temporada como uma boa alternativa pro time, dos 33 jogos que fez com a camisa do Grêmio, 26 foram como titular.

Ou seja, oportunidade não faltou. O que faltou foi desempenho para continuar entre os 11. Nenhum jogador é insubstituível e não existe nenhuma clausula em contrato que exija titularidade de alguém.

Se perdeu espaço é porque não vinha desempenhando o esperado. Tenho certeza que se estivesse jogando muito, não sairia do time. Espero, do fundo do coração, que o jogador entenda o seu momento e trabalhe para recuperar espaço. Kike foi um investimento alto do Grêmio e eu espero que essa situação não vire uma novela como foi com Arezo.

Árbitro afastado

A CBF decidiu afastar o árbitro da partida contra o Bragantino, Lucas Casagrande. Ou seja, reconheceu os erros grotescos do jogo. Legal. Mas e aí? E os pontos que perdemos? Como fica? E a galera do VAR que contribuiu pra lambança vai ser afastada também?