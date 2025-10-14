Eleição para presidência do Grêmio está na pauta do torcedor

Depois do primeiro turno, em 30 de outubro, a definição vai para o pátio. Renan Mattos / Agencia RBS

No dia 30 de outubro acontece o primeiro turno das eleições para a presidência do Grêmio. No cenário atual, Paulo Caleffi e Odorico Roman são os nomes na mesa. Acho improvável que, até esta data, outro candidato possa surgir. Mas essa eleição já teve tantas movimentações, que não duvido de nada até lá.

O fato é que tivemos a oportunidade nesta segunda-feira de ouvir durante uma hora os dois candidatos no Youtube de GZH. Primeiro, Paulo Caleffi e depois Odorico Roman. Em um determinado momento, os dois se encontraram no corredor de acesso ao nosso estúdio.

Em um clima amistoso, ambos se cumprimentaram e desejaram sorte no pleito e no bate-papo. Durante uma hora, questionamos os candidatos sobre futebol, investimentos, Arena, gestão, futebol feminino, categorias de base, entre outros temas.

Acredito que os dois candidatos tenham condições de alcançar a meta de 20% estipulada no conselho deliberativo para estarem no segundo turno e aí sim, concorrerem ao voto do associado.

Não tenho dúvidas que foi um baita conteúdo para o torcedor acompanhar e já planejar o seu voto. No Sem Filtro da semana passada, também tivemos oportunidade de ouvir Paulo Caleffi. Odorico Roman estará conosco na próxima semana.

É de extrema importância que o torcedor esteja atento a todas essas sabatinas. Pois o futuro do clube vai passar por esses nomes. Estou torcendo para que os candidatos se coloquem à disposição para um futuro debate entre eles. Sem dúvida seria mais um conteúdo riquíssimo para apreciação e decisão do torcedor gremista.