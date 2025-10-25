Domingo é dia de gremista estar na Arena

Todos os caminhos levam o torcedor tricolor à Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Eu sei que por vezes o Grêmio estressa, sei também que depois de uma "chapuletada" como foi contra o Bahia no final de semana, é difícil retomar o ânimo. Mas o jogo deste domingo (26) contra o Juventude é fundamental pra gente não se complicar na tabela.

É um Brasileirão completamente maluco, concordo com a tese do meu amigo CCD de que existem 14 times em crise no campeonato. O Grêmio demorou muito pra engrenar e ainda não chegou naquilo que queremos.

Tivemos uma melhora significativa a partir da chegada dos reforços, mas entendo perfeitamente que a empolgação esfriou depois da goleada sofrida para o time baiano.

Do fundo do coração, estou torcendo para que esse episódio tenha sido uma exceção, pois vínhamos de boas atuações e resultados. O jogo contra o São Paulo, em casa, foi muito seguro e é nisso que eu vou me agarrar.

Motivos para acreditar

Vamos ter a volta de jogadores importantes, como Arthur — e sabemos que o meio-campo muda com ele. Domingo é dia de estarmos junto ao Tricolor. Qualquer resultado que não seja vitória do Grêmio será terrível para as nossas pretensões.

Por isso, peço que você, gremista que está lendo essa coluna agora, se faça presente na Arena. É jogo pra ganhar, em um horário nobre do futebol e cada vez mais raro na nossa vida.

É bom pra quem vem do interior e também da capital. 40 mil na arquibancada empurrando o time dentro de campo. Somos quase imbatíveis quando essa combinação acontece. Vamos pra cima, Grêmio. Te vejo na Arena!