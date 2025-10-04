Chegou a hora do Grêmio virar resultadista

Tricolor treinou no CT do Corinthians na sexta. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Estamos em outubro, agora faltam poucos meses para o calendário esportivo de 2025 acabar e eu coloquei uma coisa na minha cabeça pra essa reta final de Brasileirão: não vou mais cobrar desempenho do Grêmio. Não me entenda mal você, leitor. Não é que esteja permitido jogar mal, mas eu já desisti de ver um futebol maravilhoso nesta temporada.

Esquece. Não aconteceu até agora e não deve acontecer. Dá pra contar nos dedos as boas partidas (em termos de desempenho) que fizemos neste ano contra adversários da Série A. Sem se esforçar muito para puxar na memória, talvez a semifinal do Gauchão contra o Juventude na Arena e o Gre-Nal de virada no Beira-Rio. Curiosamente dois times também gaúchos que passam por suas crises técnicas e brigam pra permanecer na primeira divisão.

Agora, é preciso dizer que houve sim uma evolução no time desde a chegada dos reforços. Mano Menezes ganhou qualidade, é bem verdade que teve azar e perdeu muita gente para o departamento médico. Mas a mudança de postura também é significativa. Agora chegou a hora de ser "resultadista". O que vai me importar daqui pra frente é o resultado, os três pontos na conta no final de cada rodada.

Repito o que já disse aqui neste espaço: se voltarmos do tour de São Paulo com quatro pontos na bagagem, é Goethe! Faremos campanha pra uma pré-Libertadores e é nisso que devemos focar. Mano vai ter acréscimo de qualidade contra o Bragantino, Marcos Rocha e Kannemann devem voltar ao time. Foco nos três pontos! Pra cima deles, Grêmio!