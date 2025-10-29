As eleições do Grêmio estão pegando fogo

Eleição presidencial do Grêmio começa nesta quinta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

Tive oportunidade, mais uma vez, de sabatinar os candidatos à presidência do Grêmio, Odorico Roman e Paulo Caleffi, desta vez com os colegas do ge.globo.

Nesta quinta-feira (30), será realizado o primeiro turno do pleito, dentro do conselho deliberativo. A expectativa é que os dois candidatos alcancem a cláusula de barreira para pedirem o voto do associado no segundo turno.

Corre por fora a candidatura de Jorge Bastos, uma terceira via que surgiu aos 45 do segundo tempo para disputar a eleição. Ainda não tive oportunidade de entrevistá-lo, mas certamente farei caso avance para a próxima etapa.

Fiquei com a impressão de que tanto o Odorico quanto o Caleffi gostam do trabalho de Mano Menezes e vão ouvir, com atenção, as suas intenções para a próxima temporada, independente se atingir a meta de vaga para a Libertadores ou não, o que renovaria o seu contrato automaticamente.

Ambos possuem uma “carta na manga” para a reta final da eleição. Odorico conta com o apoio do empresário Celso Rigo, que ajuda o Grêmio desde 1994 com recursos financeiros. Já Caleffi está otimista para anunciar um jogador de renome mundial antes mesmo da eleição do dia 8 de novembro. Segundo ele, se revelado o nome, certamente será definitivo para a escolha do associado.

Vamos acompanhar com muita atenção a votação do conselho deliberativo na noite desta quinta, na Arena. É nesta oportunidade que começa a ser definido o próximo triênio do nosso Grêmio. Está chegando a hora de conhecer o novo presidente.