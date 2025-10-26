Arthur aumenta o patamar do Grêmio

A impressão que tenho é que esse retorno fez muito bem pra ele também. Jeff Botega / Agencia RBS

Tivemos algumas boas notícias na baita vitória do Grêmio sobre o Juventude neste domingo (26), na Arena. A gente precisava dar uma resposta depois da goleada sofrida na Bahia. Noriega, mais uma vez, seguro na zaga. Amuzu cada vez mais solto. Alysson voltou a fazer uma partida quase que impecável.

Carlos Vinícius, centroavante nato, três gols! Pediu música no Fantástico, ainda levou a bola pra casa e chega até ser bizarro pensar que depois de marcar três vezes, ele não seria o maior destaque neste espaço que escrevo. Mas preciso falar do Arthur.

O que joga esse rapaz é brincadeira, ele muda o patamar do Grêmio. Não é por acaso que é um dos melhores passadores do Brasileirão. Ele “carteia” o jogo, controla a bola com muita naturalidade e acalma o meio-campo Tricolor. É de outra turma, parece que joga em outra rotação que os demais.

E ainda ouvi opiniões desconfiadas sobre sua volta ao futebol brasileiro. A impressão que tenho é que esse retorno fez muito bem pra ele também, afinal, fazia tempo que não jogava e hoje já se fala, até mesmo, em uma oportunidade na Seleção. Não acho que seria loucura. Arthur acabou de voltar e ainda pode evoluir mais na próxima temporada.

Enfim, foi uma tarde de ótimas notícias diante de uma enorme vitória do Tricolor, com mais de 30 mil torcedores presentes! Atmosfera incrível de um baita domingo de Grêmio! Pode anotar mais três pontos aí!