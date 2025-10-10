Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Casa
Opinião

A sensação de pertencimento com a Arena do Grêmio

Foram mais de 10 anos de um relacionamento um tanto quanto conturbado

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS