A sensação de pertencimento com a Arena do Grêmio

Depois da atitude de Marcelo Marques, a autonomia da Arena agora é do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

A Arena sempre foi vista como um problema na nossa vida. Foram mais de 10 anos de um relacionamento um tanto quanto conturbado. Pois bem, 2025 vai ficar marcado na história dessa relação. Depois da grande atitude de Marcelo Marques, a autonomia agora é do Grêmio.

Mas sabe por que eu estou puxando todo esse gancho? Para falar da sensação de pertencimento que estamos tendo com a nossa casa. Além da experiência do torcedor ter mudado da água para o vinho, agora o clube tem liberdade para usar o estádio para o que bem entender.

Sábado (11), por exemplo, vai ter o jogo treino contra o Brasil de Pelotas, com direito a presença do torcedor a um valor simbólico de R$ 10,00 ou então uma doação de brinquedo em bom estado para o Instituto Geração Tricolor. Olha que baita ação! Que excelente oportunidade para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a Arena.

É para lembrar dos tempos em que os treinos eram no gramado suplementar do Olímpico. A galera assistia aos coletivos tomando um chimarrão no pátio. Não lembro de termos feito algo parecido com isso nos últimos anos e se fizemos, certamente foram pouquíssimas vezes.

Na segunda-feira (13), vamos receber a final do Brasileirão sub-17. Nossos piás terão a oportunidade de jogar o primeiro jogo contra o Atlético-MG na Arena do Grêmio. Vocês têm noção do tamanho disso? Antes era um parto para promover qualquer outro evento que não fosse o do profissional masculino. Que coisa boa, gurizada! Agora a Arena é, de fato, do Grêmio.