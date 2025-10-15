A nova geração de talentos do Grêmio impressiona

Grêmio venceu o Atlético-MG por 4 a 1 no jogo de ida do Brasileirão sub-17. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Quem acompanhou o jogo de ida da final do Brasileirão sub-17 entre Grêmio e Atlético-MG, na última segunda-feira (13), certamente ficou impressionado com o que viu por parte do Tricolor.

Confesso pra vocês que não acompanhei de perto a campanha do Grêmio no campeonato, mas o confronto contra o Palmeiras, uma das melhores bases do Brasil, já tinha me encantado bastante. O jogo contra o Atlético-MG, na Arena, foi a cereja do bolo.

Temos uma ótima geração nas mãos e precisamos cuidar dela. Claro que ter cautela é necessário, pois estamos falando de garotos que podem ou não vingar. Mas há muito tempo eu não via uma safra tão boa. Pelo menos cinco jogadores do Grêmio são constantemente convocados para a Seleção de Base.

Gabriel Mec é o mais conhecido, badalado e, apesar de não ter feito uma partida tão boa, os gestos técnicos, habilidosos e ágeis, mostram que não se trata de um jogador comum.

Thiaguinho me impressionou demais, apesar de usar a camisa 8, ele foi o cérebro do time. Tem muito talento. João Borne é goleador, tem ferramentas, impulsão, atitude. Luis Eduardo poderia ser o zagueiro destro que tanto nos faltou nessa temporada, claro que seria uma responsabilidade grande ao garoto, mas ele pode sim frequentar o time principal de vez em quando. Roger fez um gol de falta que há muito tempo não vejo no profissional. Olha, é uma geração muito promissora.

O gremista que acompanhou o jogo contra o Galo ficou empolgado com o futuro do clube. Felipão e Mano precisam olhar com mais carinho pra essa gurizada e, aos poucos, integrá-la no CT Luiz Carvalho.

