A janela de transferência salvou o Grêmio

chegada de Arthur foi fundamental, tanto para nós, quanto para ele. Renan Mattos / Agencia RBS

O ano de 2025 sem dúvida alguma foi de grandes desafios para nós, gremistas. Houve um período extremamente complicado, com eliminações frustrantes e muitas desconfianças com o Grêmio.

Do jeito que estava, não sabíamos se seria possível permanecer na primeira divisão. Tivemos uma ruptura de trabalho da temporada passada para essa e apostamos até mesmo em uma nova metodologia, com um técnico estrangeiro.

Com a chegada de Mano Menezes, retomamos um pouco daquilo que eu chamo de “mundo Grêmio”. Mas a melhora do time veio com uma janela de transferências assertiva.

Falhamos no início do ano, mas contratamos bem na janela de setembro. Era urgente agregar qualidade ao time. A gente fala muito de Willian, que realmente mudou a cara do Grêmio — uma pena que teve o azar da lesão—, mas a chegada de Arthur foi fundamental, tanto para nós, quanto para ele.

Sinto que nossa cria precisava retomar os rumos das coisas e aqui ele se sente em casa. Nosso meio-campo é outro com ele, está jogando muita bola.

Noriega foi uma grata surpresa. Confesso que torci o nariz na sua chegada, achei que fosse ser mais uma invenção estrangeira da direção. Mas ainda bem que eu estava errada. Está nos ajudando muito.

Marcos Rocha traz liderança, qualidade de passe e tranquilidade no jogo e Carlos Vinícius é um senhor centroavante, além de se mostrar totalmente integrado aqui.

Mano Menezes recebeu os reforços que precisava e, com eles, conseguiu construir uma equipe muito mais segura. Com esse time, estou confiante que podemos alcançar um bom resultado contra o Bahia neste final de semana.