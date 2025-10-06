A incompetência da arbitragem está acabando com o futebol

Estou até agora sem entender a expulsão de Kannemann. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino / Divulgação

Desde que mundo é mundo, existe reclamação de arbitragem no futebol. Mas eu nunca vi nada parecido como o cenário atual. Não existe uma partida sequer sem algum tipo de reclamação e, normalmente, a grande maioria com razão.

O que aconteceu com o Grêmio na partida contra o Bragantino foi um escândalo. A condução de Lucas Casagrande, árbitro da partida, foi horrorosa.

Não quero colocar na tudo na comanda dele, mas nitidamente estava nervoso e não parecia preparado para essa responsabilidade. Estou até agora sem entender a expulsão do Kannemann.

Não há nenhuma imagem que mostre uma agressão para cartão vermelho direto, apenas o juiz viu e nós nunca saberemos o que foi que ele enxergou porque a arbitragem sai de campo sem falar com ninguém. E o tal pênalti do Marlon com o braço junto ao corpo? Essa está na comanda do VAR.

É inacreditável a falta de critério. Está cada vez mais desanimador assistir aos jogos. É a segunda partida seguida em que o Grêmio é prejudicado por erros de arbitragem.

Incontáveis erros

Há pouco também teve pênaltis extremamente discutíveis no Gre-Nal. Já perdi as contas de quantas vezes a arbitragem nos ferrou nesta temporada, mas essa não é a primeira coluna e não vai ser a última em que falo sobre este assunto.

A gente costuma falar que a banca paga e recebe e eu sempre digo que estou cansada de só pagar. Quantos pontos deixamos por aí com tantos erros? Onde poderíamos estar na tabela? É cansativo, desgastante. Dá vontade de largar tudo.