A dura missão do Grêmio em São Paulo

Marcos Rocha viajou com a equipe para Sâo Paulo. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Por mais que tenhamos nos empolgado nos últimos três jogos, quando somamos sete pontos em nove, o Tricolor tem uma missão complicada nessas próximas duas partidas fora de casa. Tudo bem que não teremos nenhum bicho papão pela frente, mas historicamente o Grêmio costuma se complicar contra Santos e Bragantino longe de Porto Alegre.

A logística favorece a permanência da delegação em São Paulo, já que são dois jogos casados. Para esses confrontos, temos boas e más notícias. A boa é que Marcos Rocha viajou e pela entrevista de Mano, no último jogo, pelo menos em um dos dois jogos ele poderá atuar, diferente de Cuéllar, que ficou em Porto Alegre.

Tenho sérias dúvidas de como o treinador irá montar a equipe com tantos desfalques. São 13 jogadores no departamento médico. É muito provável que o treinador utilize três volantes, talvez com Cristaldo fazendo o papel de Willian, já que entrou bem diante do Vitória. Será que ele vai insistir em Pavón, já que são jogos fora de casa? Amuzu não botou uma pulga atrás da orelha depois da boa atuação?

Nosso momento é bom, mas o Santos deu uma melhorada depois da chegada de Vojvoda, ainda não perdeu com o novo treinador, porém, estará sem o seu principal jogador, Neymar.

Olha, sei das dificuldades históricas na Vila Belmiro e sei também que temos diversos desfalques. Acredito que tem briga. E se o Grêmio voltar com bons resultados desse tour em São Paulo, aí sim podemos pensar na parte de cima da tabela.