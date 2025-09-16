Semana Gre-Nal começa tensa

Último Gre-Nal terminou empatado na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Já são 447 clássicos na história de Grêmio e Inter, e a gente sabe que Gre-Nal tem sempre uma expectativa diferente, principalmente pro torcedor. Mas desde que acompanho futebol, pouquíssimos tiveram uma perspectiva tão baixa ou sem um favorito declarado antes da bola rolar.

Não consigo ver favoritismo algum nem pra nós e nem pra eles. A dupla vai pro clássico depois de duas chapuletadas no lombo no Brasileirão. O Grêmio perdeu em casa pro Mirassol diante de 45 mil pessoas, aliás, é terceiro jogo seguido na Arena sem vitória. O Inter passou um vexame em São Paulo pro Palmeiras.

O torcedor gaúcho começa a semana Gre-Nal cabisbaixo e sem saber o que esperar do próximo domingo. Ambos treinadores estão extremamente pressionados e não tenho dúvidas que, se pudessem, assinariam um empatezinho agora mesmo.

É muito triste ver o que o futebol gaúcho protagonizou nesta temporada, principalmente o Grêmio, que é com quem me preocupo. Voltei das férias super otimista com a janela de transferências, acreditando em uma melhora significativa do time, mas a verdade é que a gente sofre demais pra fazer um mísero gol.

Pra mim, temos obrigação de vencer o Inter no próximo final de semana. Não interessa que o fator local é deles. Estamos há muito tempo sem ganhar Gre-Nal e isso pesa. Aumentamos a nossa folha salarial significativamente nesta janela e estamos no meio de setembro, já passou da hora de começar a jogar futebol.