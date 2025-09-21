Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Boas perspectivas
Opinião

Pra cima deles, Grêmio!

Já me encontro ansiosíssima para o Gre-Nal 448 deste domingo (21)

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS