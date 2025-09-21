Pra cima deles, Grêmio!

Willian deve ir par ao jogo. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Confesso pra vocês que comecei a semana meio "rançuda", até porque não foi nada legal perder em casa para o Mirassol. Mas à medida que os dias foram passando, fui melhorando meu humor e já me encontro ansiosíssima para o Gre-Nal 448 deste domingo (21). A temporada de 2025 não foi nada boa, vencer o rival na casa deles seria até mesmo um carinho pra um torcedor que sofreu tanto neste ano.

Tenho boas perspectivas de sair de lá com uma vitória, muito pelo momento ruim que o rival vive, mas também pelo time que pode ir a campo. Willian já deu a letra que estará à disposição, se eu fosse Mano Menezes, já escalaria como titular, naturalmente no lugar de Cristaldo, pelo último time.

Ele pode ser o nosso grande diferencial. Marcos Rocha e Carlos Vinícius, que eram as dúvidas da semana, também devem ficar à disposição do treinador. Então, meus amigos, azar que é na casa deles. Vamos pra cima! Espero ver um time buscando a vitória do início ao fim do jogo. Esse Gre-Nal tem que ser nosso.

2 mil gremistas

O torcedor gremista esgotou a carga de ingressos para o clássico em menos de uma hora. Seremos 2 mil gremistas no Beira-Rio. Poucos, mas com certeza muito barulhentos, como sempre. Se você for ao jogo neste domingo, cante do início ao fim pelo Tricolor. Não tenho dúvidas que a energia da arquibancada pode ajudar o time dentro de campo.