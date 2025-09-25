Pontinho precioso do Grêmio contra o Botafogo

Tricolor foi guerreiro e buscou o resultado até o final. Renan Mattos / Agencia RBS

Lógico que a gente quer voltar a ganhar na Arena, nosso fator local é inegociável. Mas precisamos entender o contexto do ponto conquistado diante do Botafogo. Primeiro que jogamos bem, contra um grande adversário, que estava desfalcado, é verdade, mas nós também estávamos.

Vi uma evolução significativa do time a partir da entrada dos reforços. Fizemos um grande jogo no Gre-Nal e um bom jogo diante do Botafogo.

Willian ditou o ritmo do time no primeiro tempo, ele é o jogador diferente e tem se provado uma baita contratação. Ao decorrer da partida, perdemos inúmeras oportunidades, até mesmo pra virar o jogo. Mas saio da Arena satisfeita com o que vi na organização do time.

Defendemos bem, só faltou um pouco mais de capricho na hora de finalizar. Isso foi determinante pra não sairmos com a vitória. Volpi foi bem mais uma vez, além de ter feito o gol de pênalti, fez defesas importantes para conquistarmos esse pontinho. No contexto positivo, tivemos uma sequência difícil, um clássico fora de casa e um grande adversário na Arena e conquistamos quatro pontos disso.

Se for pensar em campanha, são bons números. Agora temos mais uma partida em casa, diante do Vitória, com boa perspectiva de público por ser às 11h da manhã de domingo (28).

Normalmente, temos casa cheia nesse horário. E aí os três pontos são inegociáveis pra mim. O torcedor tem que entender que o momento é de recuperação e evolução. Vamos lotar a Arena e ajudar o Grêmio a subir na tabela do Brasileirão.