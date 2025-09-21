Carlos Vinicius (D) abriu o placar para o Grêmio. RICHARD DUCKER / DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Me encontro completamente sem voz, ainda no estádio Beira-Rio, escrevendo esta coluna. Meu Deus do céu, que vitória maiúscula do Grêmio! Qualquer outro resultado que não fosse três pontos para nós, seria injusto.

O Tricolor foi enorme no clássico e mereceu ganhar. Foi contra tudo e contra todos. Teve o adversário e também uma arbitragem tendenciosa, horrível, que marcou três pênaltis para o rival, expulsou Arthur e, mesmo assim, o Grêmio foi valente e não abriu mão da vitória.

Que sabor! Que delícia é vencer Gre-Nal na casa deles. Nossa torcida foi fantástica, como sempre! Pedi tanto durante a semana que o Grêmio entregasse um presente ao seu torcedor e fui rigorosamente atendida. Não só por termos jogado bem, mas pela entrega absurda que tivemos.

Os reforços deram muita qualidade ao time. Marcos Rocha foi perfeito, Willian botou o jogo no bolso e Vinícius, enquanto esteve em campo, foi um senhor centroavante. Mas foi um jovem frio que decidiu pra nós.

Alysson foi eleito o craque da partida na jornada da Gaúcha — justamente pela frieza em matar o jogo. Teve uma mísera oportunidade e cravou. Até mesmo a contestada escalação de Mano Menezes deu certo. Edenílson e Pavon foram bem. Volpi também ajudou a garantir os três pontos com defesas espetaculares.

Que vitória, senhores! Que sirva para ser uma virada de chave para o restante da temporada. Obrigada, Grêmio! Foi lindo demais e o Gre-Nal 448 é nosso!