O trabalho de Mano Menezes no Grêmio é ruim

A lógica é simples, o trabalho de Mano Menezes no Grêmio sucumbiu. Jefferson Botega / Agencia RBS

Não tem mais o que dizer e não sei mais o que precisa acontecer. A lógica é simples, o trabalho de Mano Menezes no Grêmio sucumbiu. Infelizmente, o treinador não conseguiu mostrar uma evolução significativa com o elenco que temos e eu não estou cobrando desempenho contra Flamengo, Palmeiras e os demais ricos do futebol.

Eu me refiro aos últimos três jogos do Grêmio dentro de casa, onde éramos pra ser soberanos. Perdemos pro lanterna do campeonato, Sport. Empatamos com o Ceará e perdemos também para o Mirassol. Aliás, foram seis pontos perdidos para o time paulista neste Brasileirão. “Ah, mas eles são a sensação do campeonato, estão tirando pontos de muito time”, verdade, mas eu nunca vou achar normal perder pra esses clubes dentro da nossa casa.

O torcedor, mais uma vez, fez a sua parte. 45 mil pessoas se fizeram presentes na Arena e voltaram pra casa frustrados de novo. Tem sido assim nesta temporada, infelizmente. O Grêmio de 2025 não permite que o seu torcedor seja feliz, nem quando faz uma boa janela de transferências. Me sinto uma palhaça em continuar sonhando.

Kannemann suspenso

Pra piorar, o argentino tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do Gre-Nal. Só nós sabemos o quão prejudicial é ficar sem Kannemann em um clássico. Um cartão infantil e completamente desnecessário. É ídolo, tem muito crédito e representa o torcedor em campo, mas não pode tomar um cartão bobo desses e ficar fora de uma partida tão importante.