O gremista não tem um dia de paz 

Agradeço demais o grande gesto da compra da Arena. Marcelo Marques resolveu um problemão para nós gremistas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Não deu nem tempo de comemorar a grande vitória no Gre-Nal para termos novamente um momento de tensão. Marcelo Marques desistiu de vez da sua candidatura à presidência do Grêmio por diversos motivos. Mas, para mim, ficou claro que toda a exposição afetou diretamente sua saúde mental.

Óbvio que eu fico triste com a decisão, pois a sua candidatura era vista como uma grande esperança para o futuro do clube. Mas não posso julgar, cada um sabe até onde pode ir. Agradeço demais o grande gesto da compra da Arena, resolveu um problemão para nós gremistas. Desejo que fique bem e espero encontrá-lo nas arquibancadas torcendo pelo nosso Grêmio.

Time do clássico 448 foi um suco de Grêmio

É bem verdade que estávamos esperando um Gre-Nal bem abaixo da média, principalmente pelo momento que os dois clubes estavam vivendo. Fomos surpreendidos com um bom jogo de futebol. Mas mais que isso, uma ótima partida do Grêmio.

Nós não torcemos para o melhor time do mundo, para o que vence todos os jogos, muito longe disso. Aliás, nenhum time do mundo é capaz de vencer todas.

Mas tenho certeza de que poucos são capazes de proporcionar momentos como o que vivemos neste último domingo. O Grêmio foi Grêmio. Uma equipe capaz de superar todas as adversidades. Eu nunca vi um clássico em que o rival teve três pênaltis a favor, jogando em casa e saiu derrotado.