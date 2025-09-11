Willian já tem uma certa idade, mas acredito que ainda tenha lenha pra queimar. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Depois de um longo período de férias, estou de volta, meus amigos. Muita coisa aconteceu neste tempo fora, né? Estive longe, mas acompanhei muita coisa pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. É impossível desligar totalmente.

Confesso que me preocupei em determinados momentos, principalmente na atitude de Marcelo Marques em abandonar o pleito eleitoral. Mas fiquei aliviada logo depois quando ele voltou atrás. Não sei se os 20 dias de descanso me fizeram voltar mais leve, mas sinto que o Grêmio vai melhorar nas próximas semanas.

Gostei da janela de transferências. Era cristalino que precisávamos reforçar bem pra não passar trabalho no Brasileirão e o conseguimos isso. Marcos Rocha já deu outra cara para a lateral-direita, Carlos Vinícius tem demonstrado muita vontade e vai agregar qualidade também.

Arthur e Willian são as grandes expectativas. É bom ter o reizinho de volta, não tenho dúvidas que ele vai nos ajudar bastante em campo e no vestiário. Willian já tem uma certa idade, mas acredito que ainda tenha lenha pra queimar. Joga muita bola. Vai agregar. Fiquei muito triste pela lesão do Balbuena, isso foi um azar tremendo.

Mas o Noriega surpreendeu bastante. Fez uma ótima partida contra o Flamengo, não sentiu o peso da camisa e muito menos o calor do Maracanã. Mostrou personalidade. Voltei de férias mais tranquila com as notícias.

Fiquei furiosa com o empate contra o Ceará em casa, mas otimista com o pontinho conquistado diante do Flamengo. Sábado tem Mirassol em casa e, com o apoio do torcedor, vamos somar três pontos para virar de vez essa chave. O Grêmio vai melhorar, confiem.