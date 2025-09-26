O Grêmio pode sonhar mais alto?

Já perdi as contas de quantas vezes tentei esboçar um pingo de ilusão nesta temporada e, mesmo com o Grêmio não permitindo, sonhar um pouquinho mais alto em vários momentos.
Confesso que é difícil segurar a onda, porque somos torcedores e muitas vezes a paixão fala mais alto. Além do fato que um clube como o nosso não pode se contentar com pouca coisa.
Mas 2025, infelizmente, tem sido abaixo do que merecemos. Mês passado o meu medo era cair, agora eu já penso que não vamos mais sangrar até o final do campeonato. Talvez eu tenha aprendido um pouquinho a lição de manter os pés no chão.
Vi uma certa evolução nos últimos dois jogos, me parece um time mais organizado, mais maduro e que conseguiu criar muito mais chances de gol. Agora a tabela nos dá uma ótima oportunidade para provar que realmente evoluímos.
O jogo do próximo domingo (28), contra o Vitória, promete casa cheia contra um adversário que quer fugir da zona de rebaixamento. O Grêmio precisa ganhar do Vitória por vários motivos. O primeiro deles é voltar a vencer dentro da nossa casa, o segundo é a fragilidade do adversário, o terceiro é provar que os reforços realmente trouxeram qualidade ao time e o último é fazer campanha.
Se vencermos o Vitória, vamos somar sete pontos em nove e, se tratando de Brasileirão, são bons números. Depois teremos dois jogos fora de casa contra Santos e Bragantino que, pra mim, também poderemos pontuar. Mas isso deixamos pra depois. Foco no Vitória, foco nos três pontos no próximo domingo, com casa cheia.
