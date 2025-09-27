Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Ele fica!
Opinião

O Grêmio faz bem ao renovar com Kannemann

Tricolor renovou contrato com o zagueiro argentino até o final de 2027

