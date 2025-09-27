O Grêmio faz bem ao renovar com Kannemann

Grêmio e Kannemann renovaram contrato até o final de 2027. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Tricolor anunciou nesta sexta-feira (26) a renovação do contrato com o nosso “cachorro louco argentino”, Kannemann e, pra mim, faz todo sentido. Sei que em diversos momentos nas últimas temporadas, se imaginou que o fim da sua carreira estivesse próximo, até mesmo pela questão física. Ele passou por algumas cirurgias e lesões difíceis nas últimas temporadas, mas a verdade é que o gringo ainda tem lenha pra queimar.

Pode-se questionar o tempo de contrato, que é de dois anos. Mas vale lembrar que era o que ele pedia há mais ou menos duas renovações e abriu mão em ambas para apenas um ano de contrato. Agora é a vez do Grêmio atender o seu pedido e eu acho justo, pelos serviços prestados e pelo que entregou em campo.

Quem diria que mesmo com todos os questionamentos em cima dele, Kannemann ainda é titular do Grêmio hoje, além de ser uma liderança absurda dentro do vestiário. Fora o fato de ser a representação do gremista dentro de campo. Ninguém briga mais pelas três cores do que ele. Estou feliz com a renovação do Kannemann e quero que ele se aposente aqui, igual ao seu parceiro Geromel.

Eleição do Conselho

Gremistada, vale a lembrança de que neste sábado (27) inicia o processo eleitoral do Grêmio para o próximo triênio. Neste primeiro momento, é necessário votar nas chapas para o conselho deliberativo. Todo sócio em dia com mais de dois anos está apto a votar. Não esqueçam deste compromisso. Analisem as ideias das chapas e exerçam o seu direito como sócio do clube. Eu vou fazer a minha parte. Dá-lhe, Grêmio!