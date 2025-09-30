O Grêmio, agora, pode olhar para cima

No último domingo (28, o Grêmio venceu o Vitória, por 3 a 1, na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

O triunfo sobre o Vitória no último domingo (28), na Arena, me fez mudar a perspectiva do Grêmio na temporada. Para mim, não se fala mais em rebaixamento. Com o resultado, abrimos 10 pontos do décimo sétimo colocado, algo que nos dá uma sobrevida.

Embora não tenhamos jogado aquele futebol maravilhoso, fomos eficientes e voltamos a vencer em casa, o que não acontecia há mais de dois meses. Foi uma vitória fundamental e que deve ser celebrada. É preciso ter consciência que o Grêmio não vai jogar o melhor futebol do Brasil, mas tem margem para melhora e isso, de fato, está acontecendo.

Em mais um jogo, fizemos três gols no adversário, coisa que não vinha acontecendo nesta temporada. Foi assim contra o Galo, Inter e agora o Vitória. Os reforços trouxeram qualidade ao time e isso é nítido, apesar de que, quem decidiu o jogo foram velhos conhecidos do plantel, o que também é ótimo.

Somamos sete pontos em nove e agora podemos olhar para cima na tabela do Brasileirão. Não sei até onde podemos chegar, até porque estamos com um sério problema de lesões, um azar tremendo. Willian, que fez toda diferença desde que chegou, infelizmente se lesionou. Vai depender muito de com quem Mano poderá contar. Mas o fantasma do rebaixamento não existe mais.

Marcelo Marques e a Arena

Após reunião com o presidente Alberto Guerra, foi combinada a antecipação da entrega da gestão da Arena ao Grêmio para o início de novembro. Três pedidos foram feitos por Marcelo Marques: não demitir nenhum dos 40 funcionários, ter uma gestão da Arena independente do clube e impedir que o estádio seja usado como garantia para empréstimos. Marcelo ainda vai entregar a Arena com várias benfeitorias já pagas, como a nova iluminação de LED, Wi-Fi, troca do gramado e etc. O Grêmio precisa homenageá-lo de alguma forma. É um baita gesto de um grande gremista.