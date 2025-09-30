Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Primeira página
Opinião

O Grêmio, agora, pode olhar para cima

Fomos eficientes e voltamos a vencer em casa, o que não acontecia há mais de dois meses

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS