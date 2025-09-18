O Gre-Nal 448 já começou

Na Arena, foi o Inter que reclamou dos valores e o Grêmio baixou o valor. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A polêmica dos ingressos fez com que o Gre-Nal 448 esquentasse um pouco antes do previsto e digo a vocês, que bom! Já estava começando a ficar preocupada de realmente ter um clássico sem sal no próximo domingo.

Não que essa polêmica entre em campo, mas eu gosto dessa troca de farpas antes do jogo, acho que isso movimenta o ambiente e me traz aquela “adrenalinazinha” de rivalidade.

O Grêmio, por óbvio, reclamou do valor de R$ 220 para os visitantes. O rival publicou uma nota se fazendo de salame, disse que todos os jogos do Brasileirão foram assim e que para o público não sócio colorado também tem esse valor e ainda deu uma alfinetada ao dizer que causou uma estranheza a reclamação Tricolor.

Engraçado que quando vieram reclamar do preço à R$ 120 em 2023 não teve estranheza alguma. Aliás, a direção gremista na época acatou o pedido e reduziu pra R$ 90, o que não aconteceu por parte de lá desta vez. Enfim, o Grêmio resolveu comprar a carga de ingressos e revender ao seu torcedor por um preço justo, R$ 100.

Não tenho dúvidas que lotaremos o nosso espaço e faremos uma festa linda, como sempre. Espero que o Grêmio lembre desse episódio e trate com reciprocidade no próximo clássico na Arena.

Mistério

Carlos Vinícius e Marcos Rocha ainda não apareceram nas fotos dos treinamentos da semana. Os dois ficaram de fora do último jogo por desgaste muscular. Espero que seja apenas um despiste, pois serão bons reforços para o Gre-Nal de domingo.