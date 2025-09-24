Nada pode ser maior que o Grêmio

Cada um sabe onde o calo aperta e conhece seus limites. du.drone / Instagram/Divulgação

Entendo que grande parte dos gremistas ficaram chateados com a nova desistência de Marcelo Marques à presidência do Grêmio. Afinal, tínhamos uma boa perspectiva com a sua possível gestão, ainda mais com a compra da Arena.

Entendo também a chateação pelo timing do anúncio, logo depois de uma grande vitória no clássico e depois de ter voltado atrás na primeira vez. Mas penso que cada um sabe onde o calo aperta e conhece seus limites.

Marcelo é um empresário muito bem-sucedido, construiu um império nos seus negócios e essa visão empresarial e profissional, poderia ser aplicada no clube. Mas o futebol é diferente de tudo, é preciso ter o mínimo de experiência e muito estômago pra aguentar as consequências de uma grande exposição e penso que cada um sabe até onde aguenta.

Marcelo Marques já nos resolveu um problemão com a Arena. Foi um enorme ato de amor e gremismo e eu sou grata por isso. Não tenho dúvidas que vamos encontrar novas alternativas, o Grêmio é enorme e nada pode ser maior.

Desfalques contra o Botafogo

Mano Menezes terá problemas para escalar o time diante do Botafogo nesta quarta-feira (24). Há, pelo menos, três desfalques, Arthur por suspensão e Cuéllar e Carlos Vinícius por desconforto.

Não sei por quem Mano irá optar para completar o time, mas penso que temos que aproveitar a vitória fundamental no Gre-Nal para mudar o ânimo de vez. Temos dois jogos na Arena na sequência e podemos mudar a nossa história no campeonato se vencermos. Vamos, Tricolor!