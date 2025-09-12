Grêmio deu vida ao meio-campo na janela de transferências

A chegada de Arthur é um alento para o torcedor. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Se teve algo que o torcedor reclamou demais nessa temporada foi o meio-campo do Grêmio. Não só pelo fato de nenhum meia de criação se firmar entre os titulares, mas também houve muita contestação em relação à dupla de volantes.

Começamos 2025 com o trabalho de Gustavo Quinteros, que praticamente matou o trabalho dos meio-campistas. Com a ligação direta para os pontas, a bola mal era trabalhada no meio. Nada me tira da cabeça que isso prejudicou muito os volantes, principalmente Villasanti.

Mas mesmo com Mano Menezes, o meio-campo ainda tinha muitos problemas. Era nítido que precisávamos contratar peças para o setor. A chegada de Arthur é um alento, não tenho dúvidas que a bola será trabalhada com ele.

Cuéllar finalmente estreou, virou reforço para o restante da temporada. Agora pensa nessa dupla junto com Willian. Na teoria, nosso meio saiu de 8 pra 80. Lógico que precisamos ver na prática, mas perto do que tínhamos, nossa expectativa aumentou muito. Noriega também estreou muito bem tanto como zagueiro quanto como volante. Dodi se mostrou extremamente útil para o grupo.

Ou seja, conseguimos dar vida ao meio-campo do Grêmio e boas opções ao treinador. Cabe ao Mano agora acertar as pontas, afinal, tempo não é mais um problema. O Grêmio tem obrigação de jogar mais com os reforços que chegaram. Será que podemos sonhar um pouquinho mais alto? Agora é contigo, Mano!