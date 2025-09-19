Willian vai para o jogo. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

Outro dia estava gravando um podcast com a turma do Globo Esporte e o nosso colega Rafael Favero disse que o clássico 448 pode ser o Gre-Nal dos reforços para o Grêmio e eu realmente gostei dessa expressão porque, de fato, é verdade.

Talvez a única coisa que o gremista se agarre pensando na possibilidade de uma vitória no domingo é a quantidade de reforços no time titular. Principalmente a estreia de Willian, que confirmou na festa de aniversário do Tricolor que estará à disposição do treinador. Mas além dele, ainda há expectativa de ver um time mais completo a partir das novas chegadas.

Marcos Rocha, por exemplo, deve atuar na lateral direita depois da ausência contra o Mirassol por desgaste muscular, o mesmo serve para Carlos Vinícius, que deve ser o nosso centroavante. Além de Arthur um pouco mais solto depois da sua estreia no final de semana. Ainda não sei o que Mano Menezes pensa para o clássico, mas quero ver o Grêmio lutando pra vencer. Pra cima deles!

O clássico tem favorito?

Na semana Gre-Nal todo mundo se vacina empurrando o favoritismo pro outro lado. Confesso que esse pode ser um dos clássicos mais equilibrados dos últimos anos, pelo momento ruim dos dois times. Acredito que o Grêmio possa ter um pouco mais de esperança por ter qualificado um pouco mais o plantel, porém o rival tem o fator local que, historicamente, faz diferença. Só sei que quero muito ver uma vitória do Tricolor, coisa que há bastante tempo não vemos no clássico.