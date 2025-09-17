Ganhar o Gre-Nal é obrigação para o Grêmio

A última vez que o Grêmio venceu o Inter foi em 2023. Na oportunidade, Bitello marcou um dos gols na vitória de 3 a 1, na Arena. André Ávila / Agencia RBS

Entendo totalmente o torcedor que está desanimado para o clássico a essa altura do campeonato. Os dois times não estão nada bem. A impressão que eu tenho é que ninguém queria um Gre-Nal agora. Mas ele vai acontecer no próximo domingo e a gente precisa valorizar.

Talvez eu nunca tenha visto um desânimo tão grande de ambos os lados, mas é preciso deixar o ranço de lado e apoiar. O Grêmio tem obrigação de ganhar neste domingo (21) por vários motivos. Primeiro de todos é que não podemos ficar tanto tempo sem ganhar Gre-Nal.

Estamos desde 2023 sem vitória e isso é inadmissível. Já passou da hora de voltar a vencer. Azar que é na casa deles, ganhar lá tem um sabor ainda mais especial. Outro fator é que estamos beirando a zona de rebaixamento mais uma vez, apenas três pontos nos separam.

Uma vitória sobre o rival nos faz deixar esse pepino no colo deles. E o último motivo e talvez o que eu mais me apegue: o Grêmio precisa fazer um carinho no seu torcedor depois de uma temporada tão ruim. 2025 tem sido terrível e nada melhor que ganhar um clássico na casa do rival pra dar pelo menos um presente ao torcedor que sofreu tanto até agora.

Valores absurdos

O Inter divulgou o valor dos ingressos para a torcida visitante e é nada mais, nada menos, que R$ 220. Um absurdo sem tamanho. Eles sabem que não vão lotar o estádio, estão fazendo promoção para o sócio levar um acompanhante e querem que a gente pague essa conta. Em 2023, eles reclamaram do valor de R$ 120 na Arena e reduzimos pra R$ 90. O Grêmio precisa berrar também.