Espero ver um novo Grêmio diante do Mirassol

Torcida deve estar presente em grande número na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Não tem mais desculpas, o Grêmio precisa fazer um bom jogo neste sábado (13) e conquistar os três pontos. Já passamos de todos os limites pra ver o time jogando minimamente bem.

O clima é totalmente favorável, mais uma vez a Arena estará lotada, tempo bom em Porto Alegre, reestreia de Arthur e retomada do Brasileirão depois de um bom período de treinamentos. A vitória é inegociável.

O adversário é uma das sensações do campeonato, faz campanha surpreendente e briga pela parte de cima da tabela, aliás, nos fez passar um vexame no jogo de ida. É hora de dar o troco.

O empate contra o Ceará em casa foi inadmissível, mas o pontinho conquistado diante do poderoso Flamengo no Rio deu uma esperança de que esse time ainda pode mais.

Com a chegada dos reforços, o torcedor espera ver algo diferente ou pelo menos um time mais confiável, uma vitória um pouco mais tranquila. O Grêmio precisa reagir para virar a chave de uma vez por todas e temos uma excelente oportunidade pra isso neste sábado.

Casa cheia novamente

Desde a compra da gestão da Arena por Marcelo Marques, o torcedor tem feito a sua parte. Não colocamos menos de 30 mil pessoas nos jogos em casa e isso é sensacional. Para este sábado, já foram vendidos mais de 30 mil ingressos, o horário é ótimo pra quem vem do Interior e também pro torcedor da capital. Certamente seremos mais de 40 mil vozes cantando pelo Tricolor! O Grêmio precisa fazer a sua parte.

