Um final de semana de respostas para o Grêmio

Confronto contra o Galo é decisivo para Mano Menezes. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O domingo (17) será decisivo para a continuidade do trabalho de Mano Menezes no Grêmio. O treinador deixou muito claro na última entrevista coletiva: tudo tem limite.

Para mim, ficou a impressão de que se não obtiver um resultado positivo depois da semana de trabalhos e conversas, ele mesmo vai pedir pra sair. Houve um papo de Mano com o presidente e com o grupo de jogadores. Alguma resposta o time precisa dar.

O problema é que vamos encarar o Galo fora de casa, que pode poupar alguns atletas devido a agenda intensa de jogos. No meio da semana, o time mineiro venceu de virada o Godoy Cruz pela Sul-Americana em um confronto muito desgastante.

Só que, mesmo assim, é difícil imaginar uma mobilização tão grande a ponto de conquistar os três pontos em BH, que seria o ideal na situação em que nos encontramos. Ainda mais depois da derrota vergonhosa que tivemos em casa para o Sport. Enfim, vamos ver o que o final de semana reserva para o Tricolor.