Um bate-papo não resolve os problemas do Grêmio

Mano Menezes comandou treino do Grêmio na quinta-feira (14). Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Não sei vocês, mas eu estou muito cética quanto aos discursos adotados após a derrota vexatória para o Sport no último domingo (10). O presidente Guerra voltou do Rio de Janeiro com reunião agendada com Mano Menezes para entender algumas questões.

Depois da conversa, no dia seguinte, Mano trocou ideia com o grupo após a reapresentação no CT Luiz Carvalho. Foi uma espécie de “lavagem de roupa suja”, mas eu não sei até que ponto isso pode ter efeito de forma efetiva dentro de campo.

Claro que a transparência na comunicação é sempre importante, em qualquer meio de trabalho. Mas eu penso que o Grêmio precisa agregar qualidade ao elenco, sem isso, vai ser difícil encontrar soluções.

Não consigo imaginar que de uma hora para outra o time vá começar a jogar bem com as peças que tem. Não existe solução mágica. Mano falou que o desempenho iria melhorar depois da parada do Mundial e a impressão que temos é que, mesmo com tempo pra trabalhar, o time regrediu. O que me faz acreditar que depois dessa semana tensa as coisas vão mudar?

Hora de assumir responsabilidades

Já passou da hora dos medalhões chamarem a responsa para si. Temos vários atletas experientes no elenco do Grêmio. Não podemos colocar o peso para cima dos jovens. Riquelme claramente sentiu o jogo contra o Sport e é evidente que ele vai oscilar, pois ainda é um menino em desenvolvimento. Agora é a hora da pomada, como diz o Guerrinha. Os mais cascudos precisam assumir a bronca.