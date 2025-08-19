Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Resposta imediata
Opinião

O time do Grêmio ainda tem sangue

Tomara que essa vitória importante venha para dar uma virada de chave no ânimo Tricolor

