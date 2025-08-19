O time do Grêmio ainda tem sangue

Com a vitória, o Tricolor ocupa a 15 posição no Brasileirão. FERNANDO MORENO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Mais do que o resultado e a boa atuação que tivemos em Belo Horizonte, diante de um grande adversário, uma das melhores notícias, para mim, foi ver que o time do Grêmio ainda tem brio, ainda transpira, ainda tem sangue.

Eu estava completamente desanimada e descrente depois da derrota para o Sport e realmente não imaginava que o time daria uma resposta imediata, ainda mais pela dificuldade do confronto. O Tricolor não vencia um adversário da lista dos 13 grandes, fora de casa, desde 2023, naquela vitória sobre o Fluminense, no Maracanã, em um show de Luisito Suárez.

Foi uma semana extremamente conturbada, com protestos lamentáveis no aeroporto antes do embarque. A vitória dá tranquilidade ao trabalho de Mano e aquela esperança no torcedor. Os cascudos assumiram a responsabilidade: Kannemann e Balbuena dominaram a zaga. Cuéllar protegeu os dois em uma das suas melhores atuações da temporada.

Edenílson não vinha bem, mas fez o gol de empate e Carlos Vinícius provou que merece novas oportunidades como centroavante. E o guri, Riquelme, quando entrou na boa, com o placar favorável, também brilhou. Tomara que essa vitória importante venha para dar uma virada de chave no ânimo Tricolor. Precisávamos muito de um resultado assim.

Arthur e Grohe

O domingo (17) também foi marcado por boas notícias fora de campo. O noticiário informa que Arthur e Grohe estão voltando ao clube e o meu coração aqueceu. Não tenho dúvidas que vão ajudar muito, principalmente nesta temporada. O Grêmio precisa agregar qualidade ao elenco e eles vão ajudar, podem ter certeza disso.