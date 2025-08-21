O Rei Arthur voltará para casa

Arthur tem muita bola, muito talento. Juventus / Divulgação

Ao que tudo indica, o Grêmio vai trazer uma de suas crias de volta. Arthur saiu daqui um menino e está prestes a retornar, sete anos depois, para cumprir a promessa que fez ao torcedor naquela despedida.

Entendo todo o receio de repatriar um ídolo, muito provavelmente vamos viver isso também com Marcelo Grohe, sempre é um risco, mas vejo como positivo esses retornos.

Arthur ainda tem muita lenha pra queimar, está no auge de sua maturidade, com 29 anos. “Ah, mas ele não vinha jogando bem na Europa”, dizem alguns. Bom, o Gerson também não performou como o esperado por lá. Gabigol também voltou cedo ao Brasil. E olha o que eles jogaram por aqui!

Entendo que não sabemos qual Arthur vai retornar, mas sabemos que ali tem muita bola, muito talento, e não tenho dúvidas que vai nos ajudar muito ainda nesta temporada. Nosso meio-campo ainda tem muitos problemas.

Se confirmar Grohe também, é outro que acrescentará muito. Não apenas dentro de campo, mas também como lideranças dentro de um vestiário que carece disso. Os dois vão se juntar a Kannemann. Podem ter certeza que esse trio sabe muito bem o que é ser Grêmio.

Férias

Queridos amigos, saio hoje para um período de 20 dias de férias. O Grêmio está me dando muito trabalho nesta temporada, preciso de uns diazinhos para descansar a mente (risos). Vou me ausentar um pouquinho daqui, mas vou seguir acompanhando tudo e torcendo muito para termos uma sequência positiva no Brasileirão. Até a volta!