Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Camisa 5
Opinião

O que penso sobre o reforço do Grêmio que desembarcou em Porto Alegre

Além de Erick Noriega, há a expectativa por mais chegadas gremistas nos próximos dias

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS