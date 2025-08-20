O que penso sobre o reforço do Grêmio que desembarcou em Porto Alegre

Contratação do volante peruano não me empolga. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Olha, não podemos dizer que o Grêmio não está se movimentando no mercado de transferências. Além de Marcos Rocha, Erick Noriega também desembarcou no Salgado Filho.

Trata-se de um volante de 23 anos, camisa 5, que teve origem na zaga, mas vinha jogando na primeira função do meio-campo no seu ex-clube, o Alianza Lima.

Confesso pra vocês que não o vejo com uma contratação empolgante, não lembro de nenhum comentário que destaque a atuação dele nas partidas contra o Grêmio pela Sul-Americana.

Além de me remeter às últimas contratações de estrangeiros que fizemos, com quatro anos de contrato. Enfim, obviamente estou torcendo muito pra dar certo.

As referências são positivas, dizem ser um atleta extremamente profissional, que cuida muito da sua parte “atlética” e, inclusive, se "bidar", já pode atuar no final de semana. Que seja bem-vindo e seja feliz aqui!

Expectativa por novas contratações

Além de Marcelo Grohe e Arthur, que devem fechar com o Tricolor, existe uma ansiedade por um meia de criação que, segundo a reportagem, o Grêmio já tem conversas e encaminha a contratação.

Leia Mais O que separa o Grêmio do acerto com Marcelo Grohe

O nome ainda é mantido em sigilo, confesso que estou muito curiosa. Acho que essa posição é de extrema necessidade no time hoje.

Villasanti

Que fatalidade a lesão do Villa. Poxa vida, fiquei muito triste. É mais uma vítima do gramado sintético. Quem vai pagar essa conta?

Sabemos que o seu objetivo é estar na Copa do Mundo do ano que vem, estou na torcida pela sua pronta recuperação e que ele consiga realizar este sonho.