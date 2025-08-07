O Grêmio teve uma semana cheia e com boas novas

Mano Menezes comanda o Grêmio desde abril. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Se tem algo que Mano Menezes não pode mais reclamar na rotina do Grêmio é a falta de tempo, com apenas uma competição para disputar até o final do ano, o treinador vai ter várias semanas cheias de treinamento para melhorar o desempenho do time, que anda bem abaixo daquilo que o torcedor espera.

Estamos saturados do mês de julho, que foi pedreira atrás de pedreira e com péssimos resultados. Contra o Sport, no próximo domingo (10), o Tricolor tem obrigação de conquistar os três pontos. Caso não consiga, alguma mudança pode ocorrer. Mas além da semana cheia para treinar, Mano Menezes poderá contar com algumas novidades para reforçar o time.

Balbuena e Carlos Vinicius já estão regularizados e aptos para estrearem com a camisa do Grêmio. Não duvido que Balbuena comece no time titular, já que estamos improvisando há meses com dois canhotos na zaga e, finalmente, chegou o zagueiro destro que tanto pedimos. Já o atacante, acredito que possa ganhar alguns minutos ao longo da partida.

Outra novidade pode ser Cuéllar! Não, você não leu errado, depois de tanto tempo de espera, o colombiano deve ficar à disposição do treinador para o final de semana. Dificilmente será titular, mas imagino que também receba oportunidade durante o jogo.

Apesar de ser apenas uma semana de treinamentos, é de bastante pressão. O Grêmio não pode sonhar em continuar derrapando como está. Contra o Sport, o lanterna do campeonato, que ainda não ganhou de ninguém, a obrigação é de vencer dentro da nossa casa.