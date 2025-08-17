Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Boa atuação
Opinião

O Grêmio surpreendeu e deu esperanças ao torcedor

Vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, fora de casa, foi uma resposta imediata da equipe

