O Grêmio surpreendeu e deu esperanças ao torcedor

Balbuena teve atuação espetacular ao lado de Kannemann. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Participei do Sala de Domingo antes do jogo e o meu primeiro comentário foi que eu esperava que o Grêmio me surpreendesse na partida diante do Atlético-MG, porque eu estava completamente descrente, até mesmo com um pontinho conquistado em Belo Horizonte.

Pois o Tricolor foi lá e, realmente, surpreendeu ao vencer por 3 a 1. A mobilização de Mano Menezes ao decorrer da semana funcionou. Foi uma resposta imediata, significativa, que dá uma certa esperança ao torcedor de que há luz no fim do túnel.

Além do resultado, foi uma boa atuação. Um Grêmio querendo, consistente, bem defensivamente e eficiente quando as chances apareceram.

Cuéllar voltou ao time direto como titular e foi uma grande notícia. Se já estávamos largando a mão do colombiano, ele deu amostras de que pode recuperar a confiança do torcedor em sua contratação.

Balbuena teve atuação espetacular ao lado de Kannemann. Os dois formaram uma bela dupla, com muita entrega, raça, exatamente como o torcedor gosta.

Carlos Vinícius também me agradou, apesar da expulsão. Ele não teve grandes oportunidades, mas ajudou muito taticamente. É um jogador com sangue.

Riquelme entrou na boa, sem pressão, e contribuiu muito para que o Grêmio matasse o jogo. Até Edenilson fez uma boa partida e, mais uma vez, marcou contra o Galo.

Enfim, vencemos um grande adversário fora de casa e de virada, com três gols marcados, algo que ainda não tinha acontecido nesta temporada. O Grêmio surpreendeu bastante e deu uma sobrevida ao trabalho de Mano, que tem todo o mérito desta vitória. Vamos por mais!