Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Lambança
Opinião

O Grêmio é terra arrasada, sim

O Tricolor não consegue se impor em casa contra times modestos, mesmo quando o torcedor faz a sua parte e comparece em peso

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS