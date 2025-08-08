O Dia dos Pais na Arena do Grêmio

Grêmio enfrenta o Sport, no dia dos pais, na Arena. André Ávila / Agencia RBS

Sei que o clima não está dos mais favoráveis, sei também que o horário do jogo de domingo (10) é um terror para quem trabalha no dia seguinte. Mas esse é mais um jogo em que os ingressos estão com os preços que tanto desejamos, pois agora a Arena é nossa e temos autonomia para fazermos esse tipo de ação.

É dia dos pais. Dia de convidar o paizão para ir apoiar o Grêmio, para quem sabe, uma retomada no Brasileirão. Vamos enfrentar o lanterna da competição e temos obrigação de vencer. Então seguinte, gremistada, faz o churrasquinho com o teu pai ao meio dia, toma uma coisinha no pré-jogo e te joga para a Arena com o, muito provável, incentivador/culpado pelo teu sentimento por esse clube. É dia dos pais e dia de Grêmio!

Novela Roger Guedes

Estou com o sentimento de que essa novela está perto do fim e algo me diz que pode ser positiva para o Grêmio. Roger Guedes quer estar aqui e isso faz total diferença. Para os árabes, a parte financeira não é um problema, pois dinheiro não falta por lá. Porém, sabemos que não é nada simples tirar o melhor jogador da liga. Não sei dizer exatamente por qual razão, mas sinto que algo bom está por vir.