Não se aproveita quase nada do Grêmio de 2025

Mano Menezes chegou ao Grêmio em abril de 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

Confesso para vocês que ainda estou lambendo as feridas da derrota para o Fluminense no último sábado (2) e vocês podem até mesmo me perguntar, mas por que diabos você achou que o Grêmio venceria o Flu fora de casa jogando desta forma?

Talvez eu tenha me iludido com a vitória sobre o Fortaleza, porque é realmente improvável pensar que esse time é capaz de fazer algo diferente contra uma equipe um pouquinho mais qualificada e isso é triste demais. É muito difícil eleger algo positivo do Grêmio nesta temporada.

Talvez os garotos que estão surgindo, Alysson e Riquelme, mas que só estão em campo porque os contratados por milhões não dão conta do recado. Estou longe de me abraçar no trabalho de Mano Menezes, que não tem dado a resposta que gostaríamos, mas com Quinteros também foi assim e eu ainda coloco o Renato neste combo.

O buraco é muito mais embaixo e eu estou bem pessimista para o restante da temporada, pois a esta altura, não consigo pensar em algo maior do que brigar para não cair no Brasileiro. É preciso reconhecer as fragilidades para pedir ajuda.

Se os cofres do clube estão vazios, Marcelo Marques e Celso Rigo podem ajudar para contratar melhor nesta janela. Chega a ser patético pensar que um clube que gasta R$ 18 milhões por mês tem um plantel cheio de improvisações. Mas o Grêmio precisa urgentemente contratar jogadores de qualidade para não sangrar mais do que já está sangrando até o final do ano.