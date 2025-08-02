Marcelo Grohe volta à pauta do Grêmio

Grohe foi o goleiro do Tri da América em 2017. Grêmio / Twitter/Reprodução

Já venho falando aqui há um bom tempo, antes mesmo da contratação de Volpi: o Grêmio precisa dar uma ligadinha para Marcelo Grohe. Agora então, é quase que obrigação. O jogador está sem clube, em Porto Alegre e louco pra voltar pra casa.

Se tivéssemos total confiança no nosso atual goleiro, até acharia desnecessário repatriar o ídolo. Mas não, infelizmente não temos. Volpi é instável e não passa a segurança que precisamos. “Ah, mas ele já está com 38 anos”.

Perdemos a oportunidade de trazer Fábio porque achávamos velho, está aí, jogando bem aos 44 anos e ainda foi um dos protagonistas da campanha vencedora do Fluminense na Libertadores. Cássio é outro exemplo que era considerado ultrapassado e está bem no Cruzeiro.

Sei que existe um medo das coisas não darem certo e acabar queimando a imagem de um ídolo. Mas não acho que isso vá acontecer. Grohe tem uma história linda no Grêmio e voltaria para agregar, para disputar posição. Se der certo, lindo. Vai resolver nossos problemas. Se não der, foi uma boa tentativa. Além de boas lembranças, Marcelo traz consigo uma liderança extremamente gremista dentro de um vestiário que ainda está formando novos líderes.

Para cima deles!

Estou confiante em um bom resultado contra o Fluminense neste sábado (2), no Maracanã. É o nosso reencontro com Renato Portaluppi, que nos deu uma bela alegria no meio da semana. Penso que temos chances de trazer uma vitória se o Flu poupar alguns jogadores pensando na Copa do Brasil. Trazer três pontos para casa mudaria totalmente o ambiente e a perspectiva do torcedor no Brasileirão.