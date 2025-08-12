Mano Menezes não é o problema do Grêmio

Apesar de Mano não ser o problema, não acredito que ele seja capaz de tirar algo do grupo. André Ávila / Agencia RBS

Já falei algumas vezes que não acho que Mano Menezes seja o problema do Grêmio. Para mim, o buraco é muito mais embaixo. Infelizmente, o elenco é um reflexo de uma direção que contratou muito mal nos últimos três anos. Porém, não acredito que ele ainda consiga tirar algo desse grupo. E não foi por falta de tentativa.

Até Nathan Pescador virou opção em algum momento, mas o time está longe, bem longe de mostrar qualquer evolução.

A direção optou pela permanência e, ao meu ver, ela vai até domingo. É muito claro que o Grêmio não vai conseguir vencer o Atlético-MG em Belo Horizonte, e acredito que Mano peça pra sair, conforme ele mesmo falou na última coletiva: “Tudo tem limite”.

Para mim, o limite era perder para o lanterna do campeonato em casa, enfim. Infelizmente, não consigo ver outro cenário.

Mano disse que teria uma reunião com o grupo na reapresentação, uma espécie de “olho no olho”. Mas se até agora não tivemos nenhuma evolução, mesmo com tempo pra trabalhar, o que me faz acreditar que esse papo com o grupo terá algum efeito? O Grêmio não mostra sinais de que vai melhorar.

Hora de humildade

É nítido que o Grêmio precisa agregar qualidade ao grupo, e eu sei que temos limitações financeiras para contratar. Mas temos alternativa.